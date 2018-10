Inter-Milan 1-0: Icardi al fotofinish, rossoneri senza idee ne gioco

L’Inter vince meritatamente al fotofinish contro un Milan sceso in campo solo per il pareggio. Male i rossoneri, troppo remissivi e rinunciatari, schierati da Gattuso con una sorta di 4-5-1 troppo difensivo anche solo per pensare di poter vincere un derby. E così, dopo aver sofferto per lunghi tratti della partita, al 93esimo è arrivata la doccia fredda: Icardi stacca e batte Donnarumma, per l’occasione uscito a vuoto. Handanovic mai impegnato, Higuain isolato, Calhanoglu disastroso: un Milan sempre tutto dietro la linea della palla, senza idee né gioco. Come può una squadra di giovani acquisire personalità giocando così, pensando solo a difendere come una qualunque provinciale? Gattuso dovrà dare delle risposte precise.