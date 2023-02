Inter-Milan a Massa: un mese fa dirigeva Milan-Roma 2-2. Noto l'arbitraggio in Milan-Napoli del gol annullato a Kessie

MilanNews.it

Davide Massa della sezione di Imperia è stato designato per il derby tra Inter e Milan del 5 febbraio. Il fischietto ligure ha arbitrato i rossoneri per 17 volte in Serie A, di cui 7 con Pioli allenatore; in questa stagione ha diretto Verona-Milan 1-2 e l'ultimo Milan-Roma 2-2 un mese fa, mentre viene ricordato per aver annullato il gol a Kessie nel dicembre 2021 per un inesistente fuorigioco di Giroud.