Inter-Milan dopo la sosta, Gazzetta: "Un derby da primato"

"Un derby da primato": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista del match tra Inter e Milan in programma dopo la sosta per le nazionali il prossimo 16 settembre. Le due squadre sono al momento in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato. In campo ci saranno tante sfide nella sfida.