Inter-Milan, il derby della nazionalità: 24 diverse nazioni in campo

Sarà un derby internazionale e non solo per il nome completo della formazione neroazzura. La stracittadina milanese di questa sera, infatti, vedrà in campo ben 22 nazioni diverse, 24 contando le nazioni delle due proprietà. Entrambe le formazioni, infatti, contano tra le proprie fila tantissimi giocatori di diversi paesi con l'Inter che conta 15 diverse nazionalità mentre il Milan ben 17. Tra i diversi stati presenti si conta la Danimarca, con Kjaer e Eriksen, Svezia, Nigeria, Algeria e tantissimi altre nazioni.