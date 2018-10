Inter-Milan, la noia è una rarità: solo uno 0-0 in 29 anni

La noia, generalmente, non è prevista a San Siro quando si tratta di derby in casa dell’Inter. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport, che riporta alcuni dati storici relativi alla stracittadina di Milano. Negli ultimi 29 anni, soltanto una volta la gara è finita 0-0: il 19 aprile 2015. Negli altri ventotto incroci le reti complessive sono state 86, con una media di 2.97 a partita. Il gol realizzato da Sandro Mazzola il 24 febbraio 1963, dopo appena 13 secondi dall’inizio, resta ancora il più veloce di sempre. Per quanto riguarda i derby con maggior distacco nel punteggio, la miglior vittoria Inter (sempre parlando delle sfide in casa) è datata 2 aprile 1967: 4-0. Quella del Milan, invece, è molto più recente: 6-0 l’11 maggio 2001. È la peggior sconfitta subita dai nerazzurri da quando esiste la Serie A a girone unico.