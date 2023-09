Inter-Milan: probabili formazioni, dove vederla in tv e statistiche

vedi letture

Serie A, 4ª giornata: Inter-Milan. Appuntamento a sabato 16 settembre alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Tutte le info della partita

Terminata la pausa per le nazionali, i campionati europei tornano sotto le luci della ribalta in questo weekend di metà settembre. E tra le partite in calendario, il 16 alle ore 18, spicca la stracittadina meneghina tra Inter e Milan, gara che sarà valida per la 4ª giornata di Serie A. Una partita che vede sfidarsi al Giuseppe Meazza di Milano le prime della classe del massimo campionato italiano: le squadre di Simone Inzaghi e Stefano Pioli, infatti, guidano la classifica con nove punti (tre vittorie in tre giornate). Ovviamente, essendo a inizio stagione la partita non ha un peso specifico così elevato, ma, come sempre accade, chi vincerà accrescerà ulteriormente il proprio morale e staccherà la rivale portandosi in testa in solitaria.

INTER-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nessun cambio e fiducia ai titolarissimi. È questo lo slogan di Simone Inzaghi in vista del derby contro il Milan. Il tecnico dell'Inter, infatti, sabato dovrebbe confermare l'once de gala che è sceso in campo nelle scorse tre giornate con Sommer tra i pali e con il terzetto di difesa composto da Darmian, De Vrij (in vantaggio su Acerbi) e Bastoni. A centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Dumfries e Dimarco sulle fasce. Davanti il tandem Thuram-Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dumfries; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Sanchez

Diffidati: nessuno

Squalificati: nessuno

Ballottaggi: De Vrij-Acerbi 70%-30%

• Clicca qui per scoprire l'arbitro di Inter-Milan

Sulla stessa falsariga di pensiero per la formazione iniziale anche Stefano Pioli, tecnico del Milan, che dovrebbe riproporre per 10/11 i giocatori scesi in campo in questo inizio di campionato. Davanti a Maignan, infatti, l'unico assente è Tomori, squalificato, che verrà sostituito da Kjaer e non da Kalulu (indisponibile per infortunio). Affianco al norvegese ci sarà l'inamovibile Thiaw con Calabria sulla corsia di destra e con Theo Hernandez su quella mancina. A centrocampo Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders. In attacco il tridente formato da Pulisic, Giroud e Rafa Leao.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafa Leao. A disp.: Sportiello, Mirante, Florenzi, Pellegrino, Simic, Adli, Pobega, Zeroli, Musah, Chukwueze, Okafor, Luka Romero, Jovic, Chaka Traore. All.: Stefano Pioli.

Indisponibili: Bennacer, Kalulu

Diffidati: nessuno

Squalificati: Tomori (una giornata)

Ballottaggi: nessuno

DOVE VEDERE INTER-MILAN IN TV

Inter-Milan, gara valida per la quarta giornata di Serie A e in programma sabato 16 settembre alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza, sarà visibile in diretta televisiva e in streaming su Dazn e in live web testuale su MilanNews.it.

Stadio: Giuseppe Meazza, Milano (Mi)

Data e ora: sabato 16 settembre alle 18:00

Tv: Dazn

Live web: MilanNews.it

INTER-MILAN, STATISTICHE IN SERIE A

Queste alcune statistiche di Inter-Milan fornite dalla redazione di statistica sportiva Opta:

• L'Inter ha vinto senza subire gol tutte le ultime quattro sfide contro il Milan, considerando tutte le competizioni; i nerazzurri non hanno mai ottenuto cinque successi di fila nel derby di Milano (quattro anche nel 2020, 1974 e 1934) - i quattro clean sheet consecutivi sono già un record per i nerazzurri in questa sfida.

• Il Milan ha vinto tre degli ultimi sei derby disputati in Serie A contro l’Inter (1N, 2P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 19 sfide contro i nerazzurri in campionato (6N, 10P); tuttavia, i rossoneri hanno perso il derby più recente nel torneo (0-1 lo scorso 5 febbraio).

• Da una parte il Milan è la squadra contro cui l'Inter ha pareggiato più partite in Serie A (56), dall'altra i nerazzurri sono quelli che più volte hanno battuto i rossoneri nel massimo campionato (68 successi) - l'Inter è anche la squadra che ha segnato più gol contro il Milan nella competizione (251).

• Inter e Milan non si affrontano a pari punti in Serie A dall’11 maggio 2001 (6-0 per i rossoneri) e solo una volta nella storia della Serie A si sono scontrati con gli stessi punti e in testa alla classifica: il 4 febbraio 1962 (2-0 per i nerazzurri), in quel caso al primo posto si trovava anche la Fiorentina.

• Il Milan ha vinto ciascuna delle prime tre gare per la terza volta negli ultimi quattro campionati di Serie A: lo stesso numero di volte in cui era accaduto nei precedenti 29 - i rossoneri potrebbero ottenere quattro successi nelle prime quattro gare stagionali nella competizione per la sesta volta, la terza nell'era dei tre punti a vittoria (1995/96 e 2020/21 finora).

• Inter e Milan sono le due squadre che hanno segnato più gol nelle prime tre giornate di questa Serie A (otto); nelle ultime 10 stagioni i nerazzurri hanno realizzato almeno otto reti ben cinque volte a questo punto del torneo, mentre i rossoneri in questa stagione ci sono riusciti per la prima volta dal 2014/15.

• Lautaro Martinez ha segnato otto gol contro il Milan tra tutte le competizioni, solo Giuseppe Meazza (12) e Stefano Nyers (11) hanno realizzato più reti nella storia dell’Inter nel derby di Milano; l’attaccante argentino ha realizzato cinque gol in tre match di questo campionato e tra i giocatori nerazzurri, dopo quattro partite stagionali della propria squadra, solo Antonio Angelillo nel 1958 (11), Benito Lorenzi nel 1950 (sei) e Bruno Quaresima nel 1947 (sette) hanno fatto meglio.

• Prima di Olivier Giroud, l'ultimo giocatore che aveva segnato almeno quattro gol nelle prime tre gare di una singola stagione del Milan in Serie A era stato Andriy Shevchenko nel 2001/02 - il francese potrebbe diventare il primo calciatore rossonero ad andare a segno in tutte le prime quattro gare disputate dalla squadra a partire da Oliver Bierhoff nel 1998/99.