Inter-Milan, quanti duelli: da Higuain-Icardi a Gigio-Handanovic

Tre giorni al derby della Madonnina, uno dei più interessanti delle ultime edizioni proprio per il maggiore tasso tecnico di entrambe le formazioni, e sicuramente per gli obiettivi che Milan e Inter si sono posti per fine stagione. Entrambe le squadre puntano ai primi quattro posti, entrambe hanno un grandissimo attaccante e una formazione competitiva, tutte e due con proprietà straniera e separate solamente da 4 punti in classifica, ma il Milan ha una gara in meno.

Veniamo ai duelli più affascinanti. Senza dubbio quello tra i due bomber argentini: da un lato la classe del Pipita, dall’altra il cinismo e la freddezza sotto porta di Icardi. Due che segnano a raffica e che potrebbero incidere sul derby a suon di gol. Higuain a differenza del connazionale partecipa di più alla manovra offensiva, e spesso è il primo a iniziarla partendo da controcampo. In mediana Lucas Biglia dovrà superare il dinamismo di Brozovic, ma l’argentino è più un metronomo, il cervello della manovra rossonera. Duello a distanza tra Romagnoli e Skriniar, con il capitano rossonero guarito dal problema al flessore durante il periodo della sosta per le Nazionali. Il Milan avrà a disposizione anche Caldara e Cutrone, altri due giocatori ristabiliti nei giorni scorsi dal punto di vista fisico. L’ultimo confronto del derby è tra Gigio Donnarumma e Samir Handanovic, il giovane contro l’esperto. Il napoletano è al suo sesto derby, e fino ad ora ne ha vinto solo uno. Ma a 19 anni ha già superato le cento presenze in serie A ed è ora il titolare della nazionale azzurra. Handanovic invece resta uno dei migliori portieri del campionato italiano. Sarà una sfida affascinante e con punti pesanti in palio, l’attesa cresce e la tensione in città inizia a percepirsi.