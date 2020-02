Inter-Milan, quelle scintille nel 2013 che animano il derby Conte-Pioli

Il derby che domenica vedrà contrapporsi Inter e Milan, riporta alla mente un episodio del passato con protagonisti i due allenatori Conte e Pioli. Il 16 marzo del 2013, dopo una partita che vide la Juventus superare il Bologna, l'attuale tecnico rossonero sbottò a fine gara dichiarando: "Conte? La sua è stata un'esultanza esagerata. Così non si fa, ci vuole rispetto". La risposta dell'attuale allenatore interista non si fece attendere e poco dopo alimentò la scintilla dichiarando: "Io festeggio come e quanto voglio". Un rapporto tra i due che non è mai decollato da quel giorno e seppur la stima sia immancabile, c'è da scommettere che anche tra le panchine, la stracittadina milanese, verrà vissuta con un clima di tensione sportiva molto particolare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.