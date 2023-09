Inter-Milan, rieccoci: sarà la quinta sfida nel 2023. E' record

La partita tra Inter e Milan di questo pomeriggio alle 18 è già iscritta al libro dei record. Nerazzurri e rossoneri si incroceranno per la quinta volta nell'anno solare 2023: dopo la Supercoppa, il campionato e la Champions della scorsa stagione, ecco un nuovo capitolo della saga. Al Milan, per ora, non è andata benissimo: quattro sconfitte, zero gol fatti, sette subiti. Oggi può essere un'altra storia, il campo lo deciderà. Quello che è certo è che non era mai successo che le squadre si incontrassero così tante volte nell'arco di un solo anno.