Inter, Milan, Roma avanti tutta verso la Champions: le percentuali

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - La lotta per un posto in Champions League la prossima stagione si fa sempre più serrata in Serie A. Con uno dei quattro è già virtualmente del Napoli, sono in lizza cinque squadre racchiuse in soli sei punti. Un problema di non facile soluzione nemmeno per gli esperti Sisal, i quali ritengono però l'Inter, offerta a quota rasoterra 1,10, favorita per staccare il pass. Un ingresso della Roma nell'élite europea si gioca invece a 1,60, quota che divide col Milan. Nemmeno per la Lazio la Champions è così distante, ipotesi offerta a 1,90. Perde qualche posizione l'Atalanta, data tra le prime quattro a quota 2,00. Per la Dea, la sfida a San Siro con i rossoneri domenica prossima sarà un crocevia fondamentale. Intanto, il Napoli di Spalletti può cercare di battere il record di punti in Serie A che appartiene alla Juve di Antonio Conte, che nella stagione 2013-14 chiusero a quota 102: gli azzurri sono a 62 e ne dovrebbero conquistare altri 41 nelle 15 gare rimanenti per riuscire nell'impresa, che pagherebbe 6 volte la posta. (ANSA).