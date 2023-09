Inter-Milan: San Siro sarà sold-out, ma non sarà record di incassi

E' la settimana delle settimane a Milano. Oggi è iniziata la marcia di avvicinamento al derby di sabato. Inter e Milan si daranno battaglia nella sfida tanto attesa e che quest'anno arriva già alla quarta giornata di campionato. Simone Inzaghi e Stefano Pioli dovranno sistemare gli ultimi dettagli sulla formazione e poi scegliere l'undici che darà più garanzie. E anche i tifosi si stanno preparando alla partita con San Siro che sarà vestito certamente a festa.

Tutto esaurito

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sono già andati polverizzati i biglietti in dotazione delle due squadre. Ai 40mila abbonati nerazzurri, che per dovere di calendario giocheranno in casa, saranno aggiunti i tagliandi per un totale di circa 6 milioni di euro. Non sarà record si legge, visto che si tratta di circa la metà di quanto incassò il club di viale della Liberazione per la gara di ritorno del derby di Champions League dell'anno scorso.