Inter-Milan, Tuttosport: "Sono botti da scudetto"

L’edizione odierna di Tuttosport pone l’accento su Inter e Milan, entrambe "ai vertici dopo un decennio, di nuovo grandi insieme", scrive il noto quotidiano. Parlando di calciomercato, il noto quotidiano, sempre in riferimento alle due milanesi, scrive: "Sono botti da scudetto". Per quanto riguarda i nerazzurri, "Conte vara il '5 per 3': le uscite per rendere più omogenea la rosa". I rossoneri, invece, vanno a "caccia al vice Ibra" dopo aver ottenuto "l’ok di Elliott".