Inter-Milan di domenica sera sarà una partita che verrà vista in tutto il mondo: come riporta infatti l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il derby milanese verrà trasmesso in ben 196 paesi. In Cina, il match non sarà in chiaro, ma andrà su PPTV, cioè la pay tv di Suning che ha i diritti della A.