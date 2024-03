Inter-Oaktree, Zhang deve restituire 375 milioni entro maggio

L'Inter, nelle prossime settimane, vivrà una situazione particolare a livello di proprietà. A maggio, come riportato questa mattina da Repubblica, scade il prestito di 275 milioni che nel 2021 il fondo americano Oaktree ha concesso al presidente Steven Zhang per mandare avanti il club nerazzurro in questi anni. Ma il proprietario cinese dell'altra squadra di Milano non dovrà solo restituire i soldi del prestito ma aggiungerci anche i quasi 100 milioni di interessi maturati in questi ultimi tre anni. Dunque la cifra complessiva da restituire a Oaktree equivale a 375 milioni di euro. Da settimane la proprietà nerazzurra è in trattative per posticipare di un anno ulteriore le scadenze ma il fondo americano questa volta sembra meno incline ad accettare.

Per Oaktree la questione sta venendo seguita dal team londinese dedicato alle special situations, una squadra che solitamente si occupa di: società in difficoltà e di debitori classificati come "unlikely to pay". In questa ultima categoria dovrebbe ricadere l'Inter che ha migliorato il suo bilancio negli ultimi anni ma ha comunque, l'anno scorso, un rosso di 85.5 milioni di euro. Le due ipotesi, nel caso non si trovassero accordi per riscadenziamento: Zhang dovrebbe trovare soldi altrove, opzione molto difficile. Oppure che Oaktree entri nella gestione del club.