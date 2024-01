Inter, parla Inzaghi: "Scudetto? Battaglia fino alla fine con Juve e Milan"

vedi letture

Nella serata di ieri Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, era a Londra in occasione della consegna dei premi FIFA The Best. In lizza per il riconoscimento di miglior tecnico, Inzaghi si è classificato al terzo posto dietro a Pep Guardiola, che lo ha sconfitto anche in finale di Champions League, e Luciano Spalletti, allenatore del Napoli nella stagione passata.

Dall'Inghilterra, Simone Inzaghi ha parlato della corsa Scudetto e ha incluso anche il Milan: "Abbiamo fatto 20 giornate molto buone e 51 punti, ma dobbiamo continuare così. Ci sono squadre forti che vogliono vincere il titolo come lo vuole l’Inter, quindi sarà una battaglia fino alla fine con Juve e Milan".