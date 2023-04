Inter più criticata del Milan? Fassone: "Nerazzurri società complicata, ed è difficile per tutti coloro che la gestiscono”

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

Marco Fassone, ex dirigente del Milan, è intervento a Radio Sportiva per parlare di Milan e Inter: "Quest’anno si è vista una critica maggiore nei confronti dell’Inter rispetto al Milan. Questo non dipende solo dalla capacità dell’allenatore di essere più o meno bravo, ma anche ad aspetti legati alla qualità della società. O al fatto che si crei o meno un ambiente favorevole all’interno del club. C’è da dire che l’Inter è una società complicata, ed è difficile per tutti coloro che la gestiscono”