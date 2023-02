Inter-Porto, Meazza sold out ma niente record di incasso. Milan-Tottenham resta inarrivabile

Fonte: tuttomercatoweb.com

Torna la Champions e torna immancabile anche il sold out al Meazza. Ma contro il Porto, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, non si andrà a ritoccare il record di incasso nerazzurro, che restano i 7,8 milioni ricavati per la sfida contro il Barcellona nel dicembre 2019. Una cifra che è stata per anni il record per il calcio italiano, ma è stato cancellato pochi giorni fa da Milan-Tottenham, con cui si è raggiunta la nuova cifra recordi di 9 milioni.