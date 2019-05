Inter: Ranocchia, Champions va chiusa

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - ''Sappiamo che le prossime partite contano tanto per tutti. Dobbiamo puntare a vincerle tutte, ogni partita che passa hai sempre meno opportunità per chiudere il discorso Champions''. Lo ha detto il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia, intervistato da Sky Sport. ''L'Inter deve tornare a lottare per dei titoli e stiamo lavorando per far sì che questo accada. L'anno scorso abbiamo fatto il primo step, quest'anno non abbiamo ancora concluso il percorso - ha proseguito -. I tifosi meritano la gioia di raggiungere la Champions''. Ranocchia è poi tornato sul rinnovo di contratto fino al 2012 con il club nerazzurro. ''Sono molto contento perché per me l'Inter è sempre stata una famiglia - ha aggiunto -. Anche se ho giocato di meno mi sono sempre allenato bene, ho dato una mano al gruppo e sono orgoglioso. Non so se sono un uomo spogliatoio, sono un professionista e cerco di dare tutto per l'Inter'', ha concluso il difensore.