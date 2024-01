Inter, Simone Inzaghi parla del Milan e... non lo esclude dalla lotta Scudetto!

vedi letture

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana con la Lazio. Questo il suo commento sulla corsa Scudetto: "Quello che posso dire è che senz'altro in campionato c'è un bellissimo duello fra Inter e Juventus, ma non dimenticherei il Milan: è lì a pochi punti, con un'ottima rosa che ora sta bene. Penso che la lotta coinvolga anche loro".

Siete in vantaggio per lo Scudetto...

"Stiamo facendo un grandissimo percorso, poi c'è un'altra squadra che sta facendo un percorso analogo e il Milan che non mollerà fino alla fine".

La classifica aggiornata di Serie A:

Inter 51

Juventus 49

Milan 42

Fiorentina 34

Lazio 33

Atalanta 33

Bologna 32

Napoli 31

Roma 29

Torino 28

Monza 25

Genoa 22

Lecce 21

Sassuolo 19

Frosinone 19

Cagliari 18

Udinese 18

Verona 17

Empoli 13

Salernitana 12