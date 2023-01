Inter, Skriniar ha firmato con il Psg per giugno. No a un'offerta per cederlo subito

MilanNews.it

Milan Skriniar andrà al Paris Saint-Germain a giugno, ma fino a quel momento rimarrà comunque regolarmente a Milano. Come riportato da Sky Sport, il difensore slovacco ha firmato con i parigini per la prossima stagione, ma non sembra possibile un suo trasferimento in Francia già in questi giorni. L’Inter ha infatti rifiutato una prima offerta arrivata dai francesi per acquistare subito il calciatore. Da capire se da qui alla fine del mercato ce ne saranno altre, intanto la notizia è che da giugno Skriniar sarà comunque un giocatore del Psg.