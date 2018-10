Inter, Stankovic a Sky: "Icardi più forte di Higuain, ecco come immagino il suo gol domenica sera"

Dejan Stankovic, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport all'uscita dei cancelli di Appiano Gentile: "Ho assistito all'allenamento dell'Inter. E' bellissimo essere qua, è stata una bella mattinata. I ragazzi sono carichi e pronti, non vedo l'ora che cominci. Quale consiglio dare ad un calciatore che vive il derby per la prima volta? Lo deve vivere e sentire. Si possono dare consigli, ma poi quando scendi in campo la testa comincia a fischiare e senti il boato del pubblico ed è tutto diverso. Più forte Icardi o Higuain? Icardi, il nostro capitano. Favoriti? La storia dice che non ci sono favoriti. Ogni derby è una partita a sè, può essere deciso da episodi, da un calcio d'angolo, da una respinta. Mi auguro che la respinta premi Icardi e che segni sulla ribattuta".