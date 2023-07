Inter, Thuram: "I tifosi del Milan saranno arrabbiati con me, ma pazienza. Non sono preoccupato dei fischi"

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in merito al fatto di aver preferito i nerazzurri al Milan: "Eh, i tifosi del Milan saranno arrabbiati con me... Ma pazienza! Ognuno fa le sue scelte, io so perché l’ho fatto. Non sono preoccupato dei fischi che mi arriveranno. Tanto è un derby, sarebbero arrivati in ogni caso".