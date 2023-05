Inter, Zanetti a Sky: "Quando persi l'euroderby da giocatore Costacurta fu il primo a salutarmi, questo dimostra la sportività di tutta la gente del Milan"

MilanNews.it

Javier Zanetti, a Sky Sport, parla dopo Inter-Milan di Champions League.

Chi vorresti in finale? “Vorrei evitare il Real Madrid, questa competizione sembra fatta per il Real. È stato un percorso difficile, un derby in semifinale non è semplice. A me è capitato da giocatore, essere sconfitto in una partita così importante… Il primo che mi venne a salutare fu Costacurta, dimostra la sportività di grandi campioni e grandi uomini come Paolo (Maldini, ndr) e tutta la gente del Milan”.