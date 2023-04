Inter, Zhang a Empoli vestito da "rapper": fermato all’ingresso perché non riconosciuto

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il quotidiano la Repubblica questa mattina ha reso noto un curioso retroscena che riguarda l'attuale presidente nerazzurro Steven Zhang. A detta della testata, domenica scorsa a Empoli il numero uno dell'Inter non era stato riconosciuto, all’ingresso in tribuna, per via del suo abbigliamento in stile rapper.

Zhang è stato quindi fermato dal personale dello stadio Castellani, ma poi ovviamente subito lasciare andare a sedersi al suo posto per seguire da vicino la vittoria di Lukaku e compagni.