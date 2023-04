Inter, Zhang lancia già la sfida al Milan: "Vogliamo vendetta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha parlato ai microfoni di SKY dopo la sfida contro "Significa tanto, un significato enorme per tutti noi. Abbiamo iniziato con tutti i nostri giocatori non avevano esperienza in Champions League. Ora siamo dei vincenti che vogliono lottare fino alla fine per questa competizione".

Vorrei affrontare il Milan, ai quarti. Ora tocca a loro...

"Nel corso dei miei anni, qui, il derby è sempre stato una delle mie partite preferite per via delle emozioni, anche per il curriculum. E vorremmo una vendetta nei confronti del Milan e dell'anno scorso".

A inizio stagione si aspettava le semifinali di Champions? "Vogliamo lottare fino in fondo in ogni competizione, la Champions è la più difficile in assoluto, specie di questi tempi con le squadre italiane. Certo, quando abbiamo iniziato lo sognavamo".

Inzaghi ha raggiunto un obiettivo importante. "Credo che d'ora in avanti, ogni partita di campionato dev'essere come una finale. Arrivare nelle prime posizioni è la base di tutte le nostre competizioni, spingeremo fino in fondo".

Ha un messaggio per i tifosi? "Credo che tutti devono avere fiducia, perché tutti quelli che lavorano nel club cercano di lottare fino alla fine. Non sognare, ma anche raggiungere".