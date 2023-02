Intercettazioni Juve, Arrivabene: "U23 un carrozzone, non sapevamo dove mettere i giocatori"

Fonte: tuttomercatoweb.com

C'è spazio anche per l'Under 23 della Juventus, nelle nuove intercettazioni riguardanti l'inchiesta Prisma pubblicate dal Corriere della Sera. Il ds Federico Cherubini rifletteva così: "Se una volta ogni 40 partite deve giocare uno, giocherà uno dell’under 23... tanto Max prima che gioca uno dell’under 23...".

Quindi è il turno di Maurizio Arrivabene, che parlando col direttore finanziario Stefano Cerrato confessa la sua idea: "L’idea che mi sono fatto io è che quello lì è un carrozzone che abbiamo creato... te lo dico fuori dai denti, che abbiamo creato perché non sapevamo più dove mettere i giocatori. Di Fede (Cherubini, ndr) non mi fido per niente sull’under 23, ha un approccio molto emozionale".