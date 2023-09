Intermediazioni e compensi con il tetto Fifa? Figc in attesa, i procuratori ricorrono ai tribunali

Il nuovo regolamento della Fifa, che dovrebbe entrare in vigore in tutte le Federazioni affiliate a Zurigo dall’1 ottobre, dovrebbe prevedere limitazioni al numero di intermediazioni e ai compensi per quanto riguarda i procuratori. Una notizia non vissuta in modo positivo dai diretti interessati, ma auspicata da tanti appassionati di calcio vi ste le cifre circolate in estate (651 milioni di euro in procure pagati per le sole transazioni internazionali nell’ultimo mercato estivo dai club).

La posizione della Figc

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Gravina convocherà a breve un tavolo di lavoro per recepire il nuovo regolamento della Fifa che dovrebbe essere portato in approvazione nella riunione del Consiglio Federale prevista a fine settembre.

La risposta dei procuratori

I procuratori hanno presentato ricorsi in vari tribunali e ora aspettano il pronunciamento della Corte Europea. In Italia quella di agente è una professione regolamentata dal Decreto Legge 37 del 2021, una fonte di diritto gerarchicamente superiore a quella della Fifa. Se arriverà una direttiva della Commissione Europea che sposerà la linea della Fifa, però, per le maxi commissioni sarà… game over e il mercato mondiale sarà armonizzato una volta per tutte.