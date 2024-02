Intramontabile Giroud, questa sera raggiunge un traguardo memorabile

Questa sera non sarà una partita come le altre per Olivier Giroud che si appresta a tagliare un traguardo storico per la sua carriera, a 37 anni di età e ancora determinante ad altissimi livelli. Il centravanti francese, quando scenderà in campo oggi contro il Rennes a San Siro alle ore 21, taglierà il traguardo delle 700 partite in carriera con squadre di club. Una meta non da tutti e che, romanticamente, il centravanti numero 9 raggiungerà giocando contro una squadra francese.

Nella sua carriera Giroud ha vestito le maglie di: Grenoble, Istres, Tours, Montpellier, Arsenal, Chelsea e Milan. Un totale di 699 gare in cui è risucito a realizzare la bellezza di 281 gol. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, Giroud può ancora sfruttare questi mesi finali di stagione, e l'Europa League, per andare a ritoccare i suoi numeri sia in fatto di presenze che in materia di gol.