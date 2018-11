Inzaghi a Sky: "Volevamo vincere ma ci teniamo il pareggio. Risultato meritato"

Simone Inzaghi ha commentato così Lazio-Milan a Sky Sport: “Diciamo che volevamo ottenere la vittoria ma per come è venuto ci teniamo il pareggio. C’è rammarico, abbiamo fatto un’ottima partita ma sappiamo come è il calcio. I ragazzi sono stati bravi a rimanere in partita e pareggiare meritatamente. Mi dispiace per i ragazzi, per come hanno lavorato e per come hanno giocato. Sapevamo che il Milan ci avrebbe aspettato, abbiamo giocato bene ma abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Siamo stati sfortunati in zona gol. Il loro gol è una brutta, ci prendiamo il pareggio ma c’è rammarico. Savic? Nel cambio ha pesato l’ammonizione. Avevamo la partita in mano e credevo di poterla vincere. Il mio pensiero era il rischio dell’espulsione. Ho tolto lui e L. Alberto. Ho preservato la squadra, avevo paura che Savic venisse ammonito ancora. Allontanamento? Non avevo capito il motivo, poi me lo hanno spiegato, sono uscito e mi sono scusato. Sono cose che succedono. Ci tenevo tanto alla partita e mi dispiaceva che i miei ragazzi perdessero”