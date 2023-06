Inzaghi: "Allegri? Mancanza di rispetto negli anni, non solo quando ho smesso"

MilanNews.it

Intervenuto a “Tutti Convocati” su Radio 24, Pippo Inzaghi parla del rapporto con Massimiliano Allegri. Secondo l’ex numero 9 rossonero il tecnico livornese è stato, in modo negativo, decisivo per il suo ritiro dal calcio giocato: “Sarebbe un discorso ampio da fare, lì sinceramente non mi va di tornarci. Chiaramente io volevo andare avanti e cercare di dare una mano a quel Milan che stava perdendo tanti campioni e non mi è stato permesso, ma la mancanza di rispetto nei miei confronti è stata negli anni, non solo quello.

Ma non ho scritto il libro per fare polemica, quello che dovevo dire alle persone gliel’ho detto in faccia, non ho bisogno di scrivere un libro. Anzi, mi è dispiaciuto che sia uscito in modo così eclatante perché in Italia se dici una cosa “negativa”, ma dicendo la verità, viene rimarcato solo quello. Il libro l’ho fatto per le cose positive, ci tengo a specificarlo”.