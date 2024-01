Inzaghi e Allegri mettono il Milan nella lotta Scudetto. Pioli: "Sono tutti molto bravi. Noi..."

In conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato anche delle parole dei colleghi Inzaghi e Allegri, con entrambi gli allenatori che hanno a più riprese inserito i rossoneri nelle contendenti per lo Scudetto.

"Sono tutti molto bravi. Non siamo in quella lotteria al momento. Siamo solo nella lotteria dei nostri risultati, del migliorare il girone d'andata e del pensare partita per partita".

Con una vittoria domani il Milan sarebbe a pari con l'anno dello Scudetto...

"Sarebbe molto significativo".