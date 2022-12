Inzaghi: "Il Milan è la mia vita, l'esperienza da allenatore è stata fondamentale"

MilanNews.it

Filippo Inzaghi, ex calciatore del Milan oggi allenatore della Reggina, è intervenuto a Sky Calcio Club soffermandosi sull'esperienza da allenatore vissuta al Milan: “L’anno al Milan è stato fondamentale per capire che potevo fare questo mestiere di allenatore. Non avevamo la squadra per potere giocare da Milan, infatti negli anni a seguire si è fatta molta fatica. Venivo dalla Primavera, in un anno non c’è stato un giocatore che mi ha mancato di rispetto. Sono stato male per com’è andata e per aver deluso i tifosi perché il Milan è la mia vita”.