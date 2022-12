Inzaghi: "Per fortuna ho fatto gol all'ultima partita, è dura smettere di giocare"

MilanNews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Filippo Inzaghi, ex calciatore del Milan oggi allenatore della Reggina, è intervenuto a Sky Calcio Club soffermandosi sull'ultima partita giocata a San Siro contro il Novara: “Per noi è molto dura smettere, non sai mai cosa ti aspetta dopo. Io per fortuna ho fatto gol all’ultima partita di addio. Rientravo da un infortunio di quaranta giorni, sono entrato e ho fatto gol sotto la Curva. Galliani mi pressava e mi ha aspettato fino al dieci agosto tenendomi la panchina degli Allievi. In Italia con un’altra maglia non mi vedevo anche se avrei voluto fare un’esperienza all’estero”.