Inzaghi: "Quando ero al Milan, dopo il 2007, ricevetti tante offerte. Ma ho sempre preferito l'amore della mia gente ai soldi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Filippo Inzaghi ai microfoni di 'Radio 24' ha commentato l'imminente trasferimento di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle.

Davvero le bandiere non esistono più?

"Non lo so, io ci credo ancora, credo ancora che possano esistere. Anche io quando ero al Milan, dopo il 2007, ricevetti tante offerte dall'estero, soprattutto dagli USA. Ma io ho sempre preferito l'amore della mia gente ai soldi: per me era il massimo giocare al Milan e mi auguro che ancora esistano questi giocatori, sinceramente".