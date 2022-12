Inzaghi ricorda il primo gol di Atene 2007: "Me lo sono meritato"

MilanNews.it

© foto di claudia.marrone

Filippo Inzaghi, ex calciatore del Milan oggi allenatore della Reggina, è intervenuto a Sky Calcio Club soffermandosi anche sul primo dei due gol segnati nella finale di Champions League giocata ad Atene nel 2007: “Tante volte vedo questo gol e devo dire che un po’ me lo sono meritato per quello che ci ho sempre messo. Se il pallone mi doveva colpire in finale di Champions League per la passione che ho per questo lavoro è giusto che mi abbia colpito. Quell’anno lì ho avuto la grande fortuna di fare questi cinque gol nelle tre finali che ho giocato”.