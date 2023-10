Inzaghi rivela: "Atene magica. Alla vigilia era stirato, solo Ancelotti poteva credere in me"

Dal palco di Trento, ospite del Festival dello Sport 2023, parla Pippo Inzaghi, leggenda rossonera ed attuale tecnico della Salernitana. Queste le sue dichiarazioni:

La famosa notte di Atene nel 2007: “Atene è un luogo magico. Alla vigilia non stavo bene, solo Carlo Ancelotti poteva credere in me e farmi giocare. Ero stirato, ho giocato in condizioni critiche. Faccio un gol con l’attacco alla linea del fuorigioco, un mio gol. Poi quella palla che rotola, non l’ho presa benissimo, ma fu apoteosi vera. Non ho dormito per 10 notti di fila. Nelle due Champions League vinte i gol che reputo più importanti però sono quelli segnati nei preliminari”.