Inzaghi: "Sapevo delle difficoltà, ma non potevo dire di no alla prima squadra del Milan"

vedi letture

Intervenuto al Festival dello Sport, Filippo Inzaghi ha parlato del proprio percorso da allenatore: “Berlusconi e Galliani mi diedero la possibilità di allenatore gli Allievi e la Primavera. Poi la prima squadra a cui non potevo dire di no. Sapevo delle difficoltà e ho provato a metterci tutto me stesso. Mi ha permesso di capire che questo lavoro è quello che più mi piace fare indipendentemente dalla categoria. Quest’anno pensavo di stare fermo ed avere la possibilità di girare per aggiornarmi. Poi è arrivata la chiamata della Salernitana ed è iniziata questa nuova sfida”.