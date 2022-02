Inzaghi: "Scudetto? È ancora tutto aperto. Correa rientrerà con il Milan"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - "Siamo in un momento molto importante, non ancora decisivo. Questo mese, che sarà molto impegnativo, dobbiamo trascorrerlo nel migliore dei modi. Penso sia ancora tutto aperto, Juventus e Atalanta, facendo un filotto di partite, si avvicinerebbero. Devo avere la fortuna e la bravura di recuperare tutti i giocatori, è il mio auspicio per poter scegliere con tutte queste partite ravvicinate". Così l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida contro il Genoa. A breve potrebbe arrivare il momento del debutto di Gosens con la maglia dell'Inter: "Ha sostenuto ieri il primo allenamento completo, ci sono ottime sensazioni. Ma è fuori dalla fine di settembre, è un giocatore importante nel quale crediamo tutti. Faremo l'allenamento di oggi, ci parlerò. Manca da cinque mesi, un pochettino di pazienza ci vuole". Out sicuramente Correa, ma "tornerà per il derby, è una grande risorsa". (ANSA).