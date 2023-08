Inzaghi si emoziona: "Addio al calcio bello come nei sogni, con il gol sotto la mia curva, nel mio stadio, con l’ultimo tiro in porta della carriera"

vedi letture

Filippo Inzaghi, leggenda del Milan, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport in occasione dei suoi 50 anni raccontando la parte centrale della sua vita: "Forse gli anni più belli da giocatore, quando qualcuno pensava che avessi ormai poco da dare. Berlino, Atene. I gol nelle finali. Anche due infortuni gravi. La voglia di sacrificarmi perfino più di prima. E l’addio al calcio: bello come nei sogni, con il gol sotto la mia curva, nel mio stadio, con l’ultimo tiro in porta della carriera".