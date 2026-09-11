Iori: "Il sistema del centrocampo a due del Milan con Modric può saltare. Con la Juve..."

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Alessandro Iori, telecronista, si è così espresso a Dazn su quanto può reggere Luka Modric nel centrocampo a due di Amorim.

Alessandro Iori, telecronista, si è così espresso a Dazn su quanto può reggere Luka Modric nel centrocampo a due di Amorim: "Non è Modric che va per primo sulla palla, è Musah. Modric ha un'altra caratteristica: sta dietro a intasare e a occuparsi delle linee di passaggio.

Dov'è che può saltare questo sistema, però? Guardate cosa ha fatto la Juve: inverte il portatore di palla, ossia il primo riferimento. Musah e Modric scalano: nell'occasione per Nico Gonzalez, è Modric a trovarsi davanti, mentre Musah dovrebbe intasare la linea, ma non lo fa. La Juve di Spalletti legge la situazione e Nico Gonzalez va; Pavlovic sbaglia il tempo, ed ecco che si crea un'occasione.

Quanto tiene Modric, considerando l'età e il fatto che siamo a metà del secondo tempo? Altra azione. Palla recuperata dalla Juventus, Modric resta nella terra di nessuno, la Juve scappa via e lui non rientra perché non ne ha più. Siamo attorno al 65esimo minuto e serve il diagonalone di Mario Gila, uno di quelli di cui, secondo me, parleremo parecchio, per recuperare la situazione".

MODRIC RIPOSA?

Restano dubbi a centrocampo in vista della sfida di domani pomeriggio contro la Lazio. Il principale ballottaggio riguarda Ardon Jashari e Luka Modric, con il croato che potrebbe essere lasciato a riposo nell'ottica della gestione delle energie, soprattutto in vista dell'esordio in Europa League di mercoledì a San Siro contro il Benfica.