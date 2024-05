Ipotesi under 23 per il Milan: le parole di Furlani e cosa sappiamo a oggi

Dopo la Juventus e dopo l'Atalanta, a partire dalla prossima stagione sportiva anche il Milan potrebbe far partire la sua seconda squadra. Si tratterebbe di una formazione under 23 che andrebbe a iscriversi nel campionato di Serie C. Per ricordare di cosa si tratta: si sta parlando di squadre con calciatori di proprietà del Milan di massimo 23 anni d'età che partecipano al campionato professionistico di Serie C, la terza divisione italiana, potendo anche centrare la promozione in Serie B, se conquistata sul campo. Un progetto che ti permette una crescita migliore per i giovani calciatori che rimangono sotto il controllo delle squadre e allo stesso tempo si cimentano con il professionismo.

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, dopo la partita contro la Juventus ha ricordato e ribadito che i rossoneri stanno lavorando e pensado di far partire la squadra under 23 per la prossima stagione. Per ora le pochi informazioni che sono emerse sono le seguenti: si potrebbe giocare allo stadio Breda di Sesto San Giovani, comune limitrofo a Milano, l'allenatore potrebbe essere Daniele Bonera e la carica di dirigente potrebbe essere ricoperta da Jovan Kirovski, uomo che portò Ibra ai Los Angeles Galaxy, qualora il suo arrivo in rossonero dovesse essere confermato. Le parole di Giorgio Furlani: "Il progetto under 23 è un progetto che studiamo tutti gli anni. Lo stiamo studiando anche quest'anno come gli altri anni".