Iran vieta ingresso donne allo stadio: Fifa preoccupata

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - La Fifa ha appreso con preoccupazione che le donne non erano state ammesse alla partita di Mashhad di ieri e chiede alla Federcalcio iraniana maggiori informazioni su questo argomento. Martedì 29 marzo è stato impedito alle donne dalle autorità iraniane di assistere alla sfida della Nazionale di Teheran contro il Libano, una partita tra l'altro non decisiva visto che la qualificazione era stata ottenuta da tempo La posizione della Fifa in relazione alla presenza delle donne alle partite di calcio in Iran è chiara: "sono stati compiuti progressi storici - si legge in una nota - come esemplificato dalla pietra miliare dell'ottobre 2019, quando migliaia di donne sono state ammesse allo stadio per la prima volta in 40 anni, e più recentemente quando alcune donne sono state nuovamente ammesse alla partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA a Teheran a gennaio - e la FIFA si aspetta che ciò continui, poiché non si può tornare indietro". Una presa di posizione quella del massimo organo di governo del calcio mondiale che indirettamente appare come una smentita all'ipotesi di esclusione dell'Iran dal Mondiale circolata in queste ore. (ANSA).