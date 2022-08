Isco lascia il Real Madrid, giocherà nel Siviglia

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Isco Alarcon riparte da Siviglia. Dopo nove anni vissuti con addosso la maglia del Real Madrid, il fantasista approda in Andalusia, come informa un tweet pubblicato sull'account ufficiale del club biancorosso. Il giocatore, che è nato a Benalmádena, dunnque, 'torna a casa'. "Abbiamo raggiunto un accordo in linea di principio per la firma di Isco!", scrive il Siviglia. L'accordo diventerà ufficiale dopo il superamento delle visite mediche da parte del giocatore che era svincolato dal 30 giugno scorso. (ANSA).