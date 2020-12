Isco sempre più lontano dal Real, nel suo futuro c'è l'Arsenal

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Il futuro di Isco Alarcòn al Real Madrid è tutt'altro che scritto. Il talentuoso fantasista, che non trova spazio fra i titolari di Zinedine Zidane, a gennaio vorrebbe lasciare la 'Casa Blanca' per trovare un'altra sistemazione: al momento, però, come riferiscono i media spagnoli, dalle parti della capitale spagnola non sono arrivate richieste concrete. Tuttavia, è noto l'interesse di Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, che avrebbe chiesto agli emissari del glorioso club londinese di ingaggiare Isco nel prossimo mercato di gennaio. È il Sun a pubblicare il rumor, spiegando come l'allenatore spagnolo sia alla ricerca di soluzioni valide - e di rinforzi - per tirarsi fuori da una brutta situazione di classifica. Attualmente i 'Gunners' occupano la 15/a posizione in Premier League, con sole sei squadre alle proprie spalle e una zona retrocessione sempre più incombente. (ANSA).