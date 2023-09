Islanda-Bosnia, Krunic in campo per tutta la partita

vedi letture

Rade Krunic ha giocato per tutti e 90 i minuti del match tra Islanda e Bosnia Erzegovina, gara valida per le qualificazioni a Euro 2024 e vinta dagli islandesi nei minuti di recupero. Il centrocampista del Milan, perno della nazionale del suo paese, domani farà rientro a Milano e da mercoledì sarà in gruppo per preparare il derby.