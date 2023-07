Ispirato alle case di moda milanesi e ai pattern tradizionali della moda: l'idea sulla seconda maglia del Milan

vedi letture

PUMA presenta con orgoglio il nuovo Away kit AC Milan per la stagione 2023/24, progettato per celebrare il legame tra calcio, moda e design che rende unica la città di Milano.

Introdotto dal Club nel 1910, il kit Away bianco è una parte iconica dell'identità AC Milan, diventando uno dei simboli dei successi europei del Club e guadagnandosi il nickname di "The Lucky One". Questa stagione AC Milan e PUMA presentano una nuova versione chic della famosa maglia Away che riprende le caratteristiche distintive dello stemma AC Milan per creare un pattern grafico all-over ispirato alle case di moda milanesi e ai pattern tradizionali della moda.

Il kit fonde la ricca legacy calcistica del Club con la sobria eleganza di una città rinomata come capitale della moda.