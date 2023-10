Israele, Ceferin scrive al numero uno della Federcalcio: "Dolore immenso"

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "A nome della UEFA e della comunità calcistica europea, scrivo per esprimere il nostro profondo dolore dopo aver appreso dei tragici atti di violenza avvenuti la scorsa settimana in Israele, che hanno provocato la perdita di vite innocenti". Inizia così la lettera di condoglianze che il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin ha scritto al presidente della Federcalcio israeliana (IFA), Shino Moshe Zuares. "Il mio cuore è rivolto a tutte le vittime e alle loro famiglie in questi tempi difficili. È inimmaginabile la tragedia, il dolore e la tristezza sono profondi e risuonano in tutta la comunità calcistica - prosegue Ceferin -.

Spero sinceramente che nessuno possa mai più provare un dolore simile. Amico mio, prego affinché queste ferite profonde guariscano e per un mondo in cui si verificano atti di violenza così insensati non avere posto". (ANSA).