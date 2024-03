Ita Airways, con la livrea che richiama il colore della maglia azzurra, accompagna la Nazionale negli USA

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "È un onore e un privilegio per Ita Airways essere partner della Figc e accompagnare a bordo dei propri aerei i campioni della nazionale italiana di calcio". Lo ha detto Andrea Benassi, direttore generale Ita Airways, in occasione della partenza dell'Italia per la tournée americana con un Airbus A330neo della compagnia di nuova generazione leggero, silenzioso ed efficiente, che vanta consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto offerto inferiori del 25% rispetto agli aerei di precedente generazione. "Ita Airways, sin dalla sua partenza - ha aggiunto -, ha voluto associare il proprio brand allo sport italiano attraverso i propri aerei, che hanno la livrea che richiama il colore della maglia azzurra e portano i nomi dei suoi più importanti rappresentanti.

Ita Airways, come gli sportivi durante le competizioni in giro per il mondo, ha l'obiettivo di essere ambasciatrice dell'eccellenza italiana. Ci auguriamo - ha concluso - che il rafforzamento di questo binomio sia foriero di successi sia per la Nazionale che per la compagnia".Ita Airways accompagnerà la nazionale durante tutta la tournée americana, rafforzando la partnership partita a settembre 2022, che lega la compagnia aerea italiana di riferimento alla FIGC come vettore ufficiale di tutte le nazionali calcistiche (Nazionale A, giovanili, femminile, futsal, beach soccer ed esport). (ANSA).