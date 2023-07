Italdonne, Giugliano: "Aria diversa rispetto all'Europeo. Vogliamo fare grandi cose"

Dopo Annamaria Serturini e Barbara Bonansea anche Manuela Giugliano, centrocampista dell’Italia Femminile, non nasconde la ambizioni in vista del Mondiale che per le azzurre inizierà lunedì contro l’Argentina alle ore 8:00 in Italia (diretta su Rai1) e lo dice chiaramente in conferenza stampa: “Siamo qui per arrivare prime nel girone, poi si vedrà. Si respira un’ara diversa rispetto all’Inghilterra e abbiamo tutte un obiettivo comune che è quello di disputare una grande Coppa del Mondo e fare bene come nel 2008 all’Europeo U19. Ci stiamo concentrando parecchio sulla parte centrale del nostro gioco, testando diverse opzioni da mettere in campo come Girelli più arretrata, lei è una calciatrice talmente importante che potrà fare bene ovunque, dal canto mio cercherò di fare del mio meglio e di dare tranquillità al mio reparto a e a tutta la squadra.

- continua Giugliano come riporta L Football soffermandosi sulla giovanissima Dragoni - È talmente intelligente che non ha bisogno di consigli tecnici, ha enormi potenzialità sulle quali lavorare. L’unica cosa che le ho detto è di rimanere con i piedi per terra e di fare quello che sa fare senza troppe pressioni”.