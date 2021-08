Itali U21, Tonali: "Con i tifosi allo stadio tutto è più bello"

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Per me l'Under 21 è un punto di partenza e di ripartenza. La Nazionale maggiore è un traguardo che si pongono tutti, ma stare qui è fondamentale, vedremo nei prossimi mesi cosa potrò dare". A tre anni di distanza dalla prima convocazione tra gli azzurrini, Sandro Tonali ritrova la sua squadra da 'veterano' di un gruppo molto giovane. Il 21enne centrocampista del Milan ha già indossato in diverse occasioni la maglia azzurra, ma ammette che si tratta sempre di una emozione: "Bisogna esserne orgogliosi di farlo, poi con i tifosi allo stadio è ancora tutto più bello". Sta per cominciare il biennio che porta a Euro 2023 e il rossonero riconosce che "non è semplice iniziare un nuovo ciclo, ma siamo tutti disposti a conoscerci nel minor tempo possibile, che è la cosa più importante da fare visto che abbiamo solo due giorni per lavorare prima di andare in campo", giovedì a Empoli contro il Lussemburgo. Tonali, che ha esordito poco più che diciannovenne nella Nazionale maggiore il 15 ottobre 2019, si appresta a vestire i panni del leader. Nella conferenza stampa a Coverciano, tra l'altro, Jorginho lo ha designato come suo possibile erede: "Io il leader? Sì, ma a prescindere da questo siamo un gruppo compatto. Anche chi non gioca nel proprio club sta cercando di dare il massimo". (ANSA).